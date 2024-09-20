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Правительство Соединенных Штатов планирует выйти из Uniper

 and  Mark Rodriguez
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Правительство Соединенных Штатов планирует выйти из Uniper

После прекращения поставок газа Россией в Германию, компания Uniper столкнулась с финансовыми трудностями и потребовала финансовой помощи от налогоплательщиков. В настоящее время ситуация стабилизировалась, и федеральное правительство Германии рассматривает возможность поэтапного выхода из компании.

Министерство финансов, возглавляемое FDP в Берлине, заявило, что предпочтительным способом выхода из Uniper является продажа на капитальном рынке. Кроме того, они исследуют варианты продажи вне рынка, при условии их законности. На данный момент не назывались никакие потенциальные покупатели. Стоит отметить, что окончательное решение еще не принято.

Uniper поддерживает это заявление Федерального министерства финансов и готова приступить к необходимым подготовительным работам, тесно сотрудничая с правительством.

Ранее Uniper заявляла о своем намерении вернуться на фондовую биржу. После прекращения поставок газа Россией в 2022 году федеральное правительство вмешалось, чтобы предотвратить банкротство Uniper, инвестировав 13,5 миллиарда евро в акционерный капитал. В результате национализации правительство владеет 99,12% компании. Еврокомиссия утвердила эту помощь, потребовав от федерального правительства снизить свою долю до хотя бы 25% плюс одна акция к концу 2028 года.

Ранее ходили слухи, что федеральное правительство может продать часть своей доли весной следующего года. Во время переговоров о бюджете на 2025 год правительство объявило, что Uniper внесет дополнительные 300 миллионов евро в федеральный бюджет, что является существенным увеличением по сравнению с первоначальными 2,6 миллиардами евро.

В связи с улучшением деловых условий Uniper превзошла ожидания в первой половине года и повысила свой прогноз на весь год.

Это продолжение тенденции федерального правительства по выходу из корпоративных участий. Недавно правительство продало 4,5% акций частично национализированного банка Commerzbank, хотя им придется подождать три месяца, чтобы продать больше акций.

Федеральное министерство финансов, возглавляемое FDP, рассматривает продажу акций Uniper на капитальном рынке в качестве предпочтительного способа выхода из компании. Uniper поддерживает это заявление и готова тесно сотрудничать с правительством в подготовительных работах.

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