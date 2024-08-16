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Правительство штата использует более 70 миллионов листов бумаги

Бумага терпелива, но отступает на уровне государственного правления. Стоимость все еще растет.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Использование бумаги должно быть Reducedét также с помощью электронной записи.
Использование бумаги должно быть Reducedét также с помощью электронной записи.

- Правительство штата использует более 70 миллионов листов бумаги

Расход бумаги правительством штата снижается. В 2019 году было использовано примерно 89,3 миллиона листов А4 и около 1,3 миллиона листов А3, в отличие от 2023 года, когда было использовано 75,5 миллиона листов А4 и 965 тысяч листов А3. Об этом свидетельствует ответ правительства в Шверине на запрос независимого члена ландтага Евы Марии Шнайдер-Гартнер.

Однако расходы на бумагу увеличились с примерно 465 тысяч евро в 2019 году до 618 тысяч евро в последнее время. Причиной этого является рост стоимости бумаги.

Электронные записи для экономии бумаги

Правительство штата стремится дальнейшему снижению расхода бумаги за счет увеличения использования цифровых технологий, как указано в ответе на запрос. "Оснащение сотрудников мобильными устройствами вместо настольных ПК, создание инфраструктуры для мобильной работы в правительственных зданиях, внедрение электронной системы управления документами и использование цифровых инструментов для сотрудничества закладывают основу для беспечатной коммуникации".

Правительство штата особенно ожидает значительной экономии за счет введения электронных записей в государственных органах.

Переход правительства штата к цифровым технологиям должен привести к дальнейшему снижению расхода тяжелой бумаги. Цель состоит в том, чтобы достичь значительной экономии за счет повсеместного использования электронных записей в государственных органах.

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