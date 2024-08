Правительство России считает предложения об отмене конфиденциальных сообщений в Telegram после задержания Дурова "совершенно бессмысленными".

Представитель российского правительства Дмитрий Песков назвал абсурдными просьбы пользователей удалить личные данные из приложения, в том числе от редактора RT, во время пресс-конференции во вторник.

Песков подчеркнул, что обвинения против Дурова, имеющего российское, французское и эмиратское гражданства, действительно серьезны. Однако он настаивал, что французским властям понадобятся такие же серьезные доказательства, чтобы подтвердить эти утверждения. В противном случае, как отметил Песков, будет попытка ограничить свободу общения, что также может быть воспринято как давление на руководителя крупной корпорации, о чем накануне упомянул президент Макрон.

Шаги российского правительства по успокоению опасений, связанных с безопасностью Telegram, подчеркивают, насколько важным стало это приложение для российской армии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что решение преследовать Дурова не имеет никакой политической подоплеки. Это редкий жест со стороны французских лидеров, которые обычно воздерживаются от обсуждения юридических вопросов, чтобы не давать повода для предположений о политическом влиянии на судебные дела.

Прокурорская служба Парижа предъявила Дурову во вторник множество обвинений, в том числе обвинения в использовании своей платформы для помощи в отмывании денег, торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Прокуроры также обвинили Дурова в отказе сотрудничать с требованиями французских властей о помощи в перехвате потенциально незаконных коммуникаций.

На пресс-конференции в Москве во вторник министр иностранных дел России Лавров обвинил Дурова в манипулировании и угрозах серьезного наказания, подразумевая, что Дурова принудили раскрыть коды шифрования.

Telegram, насчитывающий почти 950 миллионов пользователей, является одним из ведущих в мире мессенджеров. Его надежное конфиденциальное шифрование, минимальная модерация контента и возможности — такие как возможность делиться большими файлами, более длительными видео и изображениями высокого разрешения, чем у многих конкурентов — сделали его очень популярным в странах с ограниченной свободой слова и в зонах боевых действий, в том числе в Украине, где он стал незаменимым инструментом для украинских официальных лиц для распространения военных обновлений и предупреждений о воздушных налетах.

Лавров похвалил приложение за удобство и безопасность.

Те же функции, которые делают Telegram очень популярным среди людей с ограниченной свободой слова и в зонах боевых действий, делают его мощным инструментом связи для российской армии и пророссийских блогеров. Один из известных пророссийских военных блогеров хвастался более чем 780 000 подписчиков и утверждал, что арест Дурова во Франции эквивалентен задержанию главного офицера связи российской армии.

Другой, менее популярный военный блогер поделился изображением ракеты с надписью "для Павла" под ней, предположительно предназначенной для Украины, которая понесла крупнейшие авиационные удары с начала войны в понедельник.

Блогер выступал за Telegram как за основу военной связи, несмотря на публичные отрицания российских официальных лиц.

Популярность Telegram среди пророссийских военных блогеров и поддержка Кремля Дурова были неожиданными, учитывая отказ Дурова предоставить Москве данные пользователей из своего предыдущего проекта, социальной сети типа Facebook под названием ВКонтакте (ВК). Дуров eventually покинул пост CEO ВК и выкупил свои акции за миллионы долларов.both he and Telegram now reside in Dubai.

