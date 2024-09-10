Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Правительство планирует увеличить финансирование музыкальных учреждений и спортивных организаций.

В коалиции «Красногreen» Нижней Саксонии доходы от азартных игр перераспределяются. От этого essais должны были бы выиграть различные организации, которые продвигают социальное единство.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Предыдущий год принес музыкальным учреждениям в парламенте Нижней Саксонии сложные финансовые...
Предыдущий год принес музыкальным учреждениям в парламенте Нижней Саксонии сложные финансовые проблемы.

- Правительство планирует увеличить финансирование музыкальных учреждений и спортивных организаций.

Коалиция СДПГ и "Зелёных" при власти планирует направить больше средств от налога на азартные игры в организации, такие как музыкальные школы, государственная спортивная федерация и центры защиты прав потребителей в Нижней Саксонии. Это изменение финансирования ожидается в результате поправки к законодательству, направленной на обеспечение этих организаций большей финансовой стабильностью.

Предполагаемый рост финансирования музыкальных школ составит около 2,6 миллиона евро от текущих 400 тысяч евро, в то время как государственная спортивная федерация может получить прибавку в размере около 2,7 миллиона евро, достигнув 13,5 миллиона евро. Аналогичным образом, центры защиты прав потребителей могут получить дополнительные 3,3 миллиона евро, увеличив свои средства до 3,9 миллиона евро.

Другие организации, такие как благотворительные, Фонд экологического лото и Фонд лото - спорт, также получат выгоду. В результате общий объем финансирования из налога на азартные игры может вырасти до около 40 миллионов евро, что на 14,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году.

В настоящее время Нижняя Саксония получает около 190 миллионов евро от налога на азартные игры.

В прошлом центры защиты прав потребителей часто сталкивались с неопределенностью в отношении того, получат ли они достаточно средств от государства для своей работы. С предложенной новой процедурой эти организации смогут улучшить свои финансовые планы и способствовать социальной гармонии в Нижней Саксонии.

В соответствии с законопроектом, доходы от налога на азартные игры, которые в настоящее время составляют около 59% общего финансирования, могут вырасти до почти 94% в будущем. В 2023 году Нижняя Саксония собрала около 190 миллионов евро через налог на азартные игры.

СДПГ, будучи частью правящей коалиции, играет важную роль в этом изменении финансирования. СДПГ и "Зелёные" предложили направить больше средств от налога на азартные игры в организации, такие как музыкальные школы, государственная спортивная федерация и центры защиты прав потребителей, значительно увеличив их бюджеты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно