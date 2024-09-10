- Правительство планирует увеличить финансирование музыкальных учреждений и спортивных организаций.

Коалиция СДПГ и "Зелёных" при власти планирует направить больше средств от налога на азартные игры в организации, такие как музыкальные школы, государственная спортивная федерация и центры защиты прав потребителей в Нижней Саксонии. Это изменение финансирования ожидается в результате поправки к законодательству, направленной на обеспечение этих организаций большей финансовой стабильностью.

Предполагаемый рост финансирования музыкальных школ составит около 2,6 миллиона евро от текущих 400 тысяч евро, в то время как государственная спортивная федерация может получить прибавку в размере около 2,7 миллиона евро, достигнув 13,5 миллиона евро. Аналогичным образом, центры защиты прав потребителей могут получить дополнительные 3,3 миллиона евро, увеличив свои средства до 3,9 миллиона евро.

Другие организации, такие как благотворительные, Фонд экологического лото и Фонд лото - спорт, также получат выгоду. В результате общий объем финансирования из налога на азартные игры может вырасти до около 40 миллионов евро, что на 14,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году.

В настоящее время Нижняя Саксония получает около 190 миллионов евро от налога на азартные игры.

В прошлом центры защиты прав потребителей часто сталкивались с неопределенностью в отношении того, получат ли они достаточно средств от государства для своей работы. С предложенной новой процедурой эти организации смогут улучшить свои финансовые планы и способствовать социальной гармонии в Нижней Саксонии.

В соответствии с законопроектом, доходы от налога на азартные игры, которые в настоящее время составляют около 59% общего финансирования, могут вырасти до почти 94% в будущем. В 2023 году Нижняя Саксония собрала около 190 миллионов евро через налог на азартные игры.

СДПГ, будучи частью правящей коалиции, играет важную роль в этом изменении финансирования. СДПГ и "Зелёные" предложили направить больше средств от налога на азартные игры в организации, такие как музыкальные школы, государственная спортивная федерация и центры защиты прав потребителей, значительно увеличив их бюджеты.

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