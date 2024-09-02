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КультураНовостиЕвропейская комиссия

Правительство хочет проверить колебания в стоимости Оазиса

Покрайнеyti фанаты ран Kraków, нáбрать примернó 160 евро за билеты. Однáкo, введение динамического ценообразования вынуждено многтыих отдыхающих, в частности министра, потратьте больше, чем она прямyю оценивать.

 and  Grigoriy Williams
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Стоимость билета существенно возросла в период ожидания.
Стоимость билета существенно возросла в период ожидания.

- Правительство хочет проверить колебания в стоимости Оазиса

Крупное Увеличение Цены на Билеты на Концерт Oasis: Правительство Великобритании Изучает Динамическое Ценообразование После Критики

Изначально билеты на 17 концертов Oasis, которые пройдут в Великобритании и Ирландии летом 2025 года, стоили около 135 Фунтов стерлингов (160 Евро). Однако после внедрения динамического ценообразования на сайте продавца билетов цены резко возросли до впечатляющих 350 Фунтов стерлингов (415 Евро). Согласно британскому закону, такие адаптации к высокому спросу разрешены.

Быстрая Продажа Билетов

Луси Пауэлл, член кабинета министров, также столкнулась с этим повышением цены, заплатив более чем в два раза больше первоначальной цены за свои билеты, как она рассказала BBC. Хотя она признала, что динамическое ценообразование является рыночной нормой, она не могла полностью его поддержать. Несмотря на это, билеты были проданы в кратчайшие сроки.

Перед предварительной продажей билетов Oasis в воскресенье правительство объявило о своих планах изучить онлайн-платформы для перепродажи билетов. Эти платформы часто критикуют за перепродажу билетов по ценам, существенно превышающим первоначальные.

(Перефразировано из оригинального текста без каких-либо дополнений или комментариев. Предоставленное форматирование сохранено в перефразированном тексте.)

Правительство Великобритании, выразив обеспокоенность по поводу высоких цен, решило изучить тактики, используемые продавцами билетов, с важной ролью Комиссии в этом расследовании. Несмотря на то, что стратегия динамического ценообразования разрешена законом, общественный рев по поводу значительного увеличения цены на билеты на концерт Oasis побудил это обследование.

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