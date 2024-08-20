- Правительство испытывает значительное сокращение рабочей силы из-за выхода на пенсию сотрудников.

Ближайшие годы принесут существенные изменения в кадровом составе административного аппарата Берлина: к 2033 году около 40 079 человек, что составляет 31,9% постоянного состава, достигнут пенсионного возраста и покинут службу. Об этом свидетельствует статистический отчет Финансовой администрации, представленный Палате представителей, который был обнародован "Tagesspiegel".

Численность сотрудников, непосредственно занятых на государственной службе, за год выросла на 1470 человек (1,1%) и достигла 133 574 человек (на январь 2024 года). Количество полноценных рабочих мест также увеличилось на 717 человек (0,6%) и составило 123 235. Под понятием "непосредственная государственная служба" подразумеваются центральные административные органы на уровне штата, в которых работает 107 378 человек, и районные административные органы, насчитывающие 26 166 человек. Еще 30 сотрудников не вошли в эту статистику.

Средний возраст сотрудников снижается уже на протяжении 10 лет и составил 46,5 лет (на январь 2024 года). Доля сотрудников, работающих неполный рабочий день, выросла до 26,9% за год. Доля женщин в штате уменьшилась на 0,1 процентного пункта и составила 58,2%. 42,8% всех сотрудников являются государственными служащими, а остальные 57,2% - обычными сотрудниками. 3,1% всего персонала имеют негерманское гражданство.

Как и многие другие секторы, государственная служба Берлина сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров. Городские власти борются с этой проблемой с помощью программы развития персонала 2030, запущенной в прошлом году. Эта инициатива включает в себя множество концепций и проектов, таких как использование цифровых технологий и ИИ для оптимизации административных процессов и услуг. Финансовый сенатор Стефан Эверс (ХДС) ранее подчеркивал, что в будущем администрация Берлина должна работать более эффективно с меньшим количеством сотрудников.

Предстоящие пенсионные отказы в административном аппарате могут создать проблемы в обеспечении государственных услуг, так как ожидается, что к 2033 году уйдут на пенсию 40 079 государственных служащих. Программа развития персонала 2030, которая включает в себя цифровые технологии и ИИ, направлена на решение этих проблем путем оптимизации административных процессов и услуг с меньшим количеством сотрудников.

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