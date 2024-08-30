Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие овощи

Правительственные чиновники выступают за реализацию плана по водородному топливу

В настоящее время в Германии осуществляется ряд стратегий водорода. MV стремится установить собственный подход. Министр экономики Мейер считает, что этот шаг может способствовать еще большей поддержке.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Будет презентован проект по водороду в северо-восточном регионе.
Будет презентован проект по водороду в северо-восточном регионе.

- Правительственные чиновники выступают за реализацию плана по водородному топливу

Министр экономики Рейнхард Меер из Мекленбург-Передней Померании представит план развития водорода для региона. По словам Меера, это необходимо для дальнейшего уточнения и укрепления позиции Мекленбург-Передней Померании в этом вопросе. Во время пресс-конференции в Шверине политик от СДПГ заявил об этом. Уже существует национальный план для восточных и северных регионов, отметил Меер. С помощью уникальной стратегии для Мекленбург-Передней Померании министр хочет повысить принятие водорода населением.

По словам Меера, различные порты Мекленбург-Передней Померании идеально подходят для импорта водорода. Группа с датского острова Борнхольм планирует посетить Мекленбург-Переднюю Померанию в конце октября. По словам Меера, "это в основном о Любмине и Мукране и перспективах транспортировки водорода из Скандинавии в Мекленбург-Переднюю Померанию".

Корабль с сжиженным природным газом на Рюгене

На острове Рюген можно поставлять сжиженный природный газ с помощью плавучих установок регазификации "Энергос" и "Нептун" (FSRU). После перевода в газ он может быть подключен к немецкой сети через газопровод, ведущий в Любмин. Недавно танкер "Геллас Диана" зашел в Мукран, Рюген.

Федеральное правительство рассматривает "зеленый" водород как потенциальный энергоноситель будущего. Его цель - заменить природный газ, нефть и уголь в качестве источников энергии для отопления и производства электроэнергии, сократить выбросы вредных газов и снизить зависимость от импорта. Однако повсеместное использование водорода часто сталкивается с техническими ограничениями.

Меер также обсудил текущие проекты, такие как планируемое законодательство по туризму. Кабинет министров рассмотрит его осенью. По словам министра, закон вступит в силу 1 января 2026 года. Цель закона - реформировать финансирование туризма и сделать Мекленбург-Переднюю Померанию более привлекательным туристическим направлением.

Другие овощи можно включить в местные блюда, чтобы сбалансировать рацион населения Мекленбург-Передней Померании, способствуя более здоровому образу жизни. С увеличением принятия водорода есть потенциал для использования водородных автомобилей, работающих на других возобновляемых источниках, таких как биомасса, для производства водорода, что еще больше снизит выбросы парниковых газов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Федеральные земли Германии

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".
Федеральные земли Германии

Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".

FC Хайденхайм организует заметный поединок. На этапе группового турнира Лиги конференций они встретятся с престижной лондонской командой, а также примут у себя швейцарские и словенские коллективы.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Арне Hommes перешёл в «Вердер» из Галатасарай после шести месяцев.
Федеральные земли Германии

Вердер Бремен намерен приобрести левого защитника Кона из Галатасарая

- Вердер Бремен намерен приобрести левого защитника Кона из Галатасарая Вердер Бремен подписал идеальное усиление для своей позиции на фланге прямо перед закрытием трансферного окна. Немецкий клуб Бундеслиги арендовал левого защитника Деррика Кёна из турецкого чемпиона "Галатасарай", согласовав однолетний контракт. 25-летний Кён присоединился к "Галатасараю" в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Федеральные земли Германии

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Ожидается существенный рост AfD на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам.
Политика

Заключительный этап политических соревнований в Тюрингии и Саксонии

В воскресенье состоятся выборы в Тюрингии и Саксонии, что положит конец избирательной кампании. Недавние опросы показали минимальные колебания намерений голосовать - несмотря на инцидент в Золингене.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"
Культура

"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"

Ширин Дэвид занимает posição summer anthem в 2024 году и удерживает это положение в течение пяти недель подряд, что позволяет ей войти в число ведущих женских исполнителей в чартах.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно