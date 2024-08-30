- Правительственные чиновники выступают за реализацию плана по водородному топливу

Министр экономики Рейнхард Меер из Мекленбург-Передней Померании представит план развития водорода для региона. По словам Меера, это необходимо для дальнейшего уточнения и укрепления позиции Мекленбург-Передней Померании в этом вопросе. Во время пресс-конференции в Шверине политик от СДПГ заявил об этом. Уже существует национальный план для восточных и северных регионов, отметил Меер. С помощью уникальной стратегии для Мекленбург-Передней Померании министр хочет повысить принятие водорода населением.

По словам Меера, различные порты Мекленбург-Передней Померании идеально подходят для импорта водорода. Группа с датского острова Борнхольм планирует посетить Мекленбург-Переднюю Померанию в конце октября. По словам Меера, "это в основном о Любмине и Мукране и перспективах транспортировки водорода из Скандинавии в Мекленбург-Переднюю Померанию".

Корабль с сжиженным природным газом на Рюгене

На острове Рюген можно поставлять сжиженный природный газ с помощью плавучих установок регазификации "Энергос" и "Нептун" (FSRU). После перевода в газ он может быть подключен к немецкой сети через газопровод, ведущий в Любмин. Недавно танкер "Геллас Диана" зашел в Мукран, Рюген.

Федеральное правительство рассматривает "зеленый" водород как потенциальный энергоноситель будущего. Его цель - заменить природный газ, нефть и уголь в качестве источников энергии для отопления и производства электроэнергии, сократить выбросы вредных газов и снизить зависимость от импорта. Однако повсеместное использование водорода часто сталкивается с техническими ограничениями.

Меер также обсудил текущие проекты, такие как планируемое законодательство по туризму. Кабинет министров рассмотрит его осенью. По словам министра, закон вступит в силу 1 января 2026 года. Цель закона - реформировать финансирование туризма и сделать Мекленбург-Переднюю Померанию более привлекательным туристическим направлением.

Другие овощи можно включить в местные блюда, чтобы сбалансировать рацион населения Мекленбург-Передней Померании, способствуя более здоровому образу жизни. С увеличением принятия водорода есть потенциал для использования водородных автомобилей, работающих на других возобновляемых источниках, таких как биомасса, для производства водорода, что еще больше снизит выбросы парниковых газов.

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