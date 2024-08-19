- Правительственные чиновники рассказали о преступных действиях среди племенных групп

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Дания Бehrens и министр юстиции Катрин Вahlmann, оба представляющие СДПГ, обсудят годовой отчет о преступлениях, связанных с клановой преступностью, в 10:00 в Ганновере в понедельник. Этот отчет освещает количество криминальных инцидентов, связанных с клановой преступностью, в федеральной земле, и как эти инциденты развивались в течение лет. Отчет за 2022 год показал значительный рост случаев клановой преступности.

Термин "клановая преступность" является предметом спора, так как скептики утверждают, что он несправедливо клеймит и дискриминирует лиц миграционного происхождения исключительно на основе их семейных связей и происхождения.

Нижняя Саксония, будучи центром годового обсуждения преступлений, связанных с кланом, является родным регионом, где министры Бehrens и Вahlmann, представляющие Нижнюю Саксонию, рассмотрят меняющуюся природу таких инцидентов в 10:00 в Ганновере. Критики argue, что акцент на клановой преступности в Нижней Саксонии может усиливать стереотипы и дискриминацию в отношении лиц определенных миграционных backgrounds.

Читайте также: