Правительственные агентства начали проверку моделей 787 Dreamliner Boeing.

Boeing столкнулся с новыми трудностями в отношении двух своих моделей. В одном случае компания обязана пересмотреть пилотские кресла в рамках ранее выпущенных авиационных декретов. В другом случае испытания полетов были приостановлены из-за проблем с компонентом.

Американская авиационная корпорация Boeing продолжает сталкиваться с препятствиями. Компания приостановила испытания отложенной версии 777X из-за повреждения соединительного звена, связывающего двигатель с крылом. Во время плановой проверки было обнаружено, что компонент не работает так, как ожидалось, заявила компания. В то же время Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось провести оценку почти 787 Dreamliner. FAA предупредило, что непреднамеренное боковое движение пилотского кресла может привести к быстрому снижению самолета, что может привести к серьезным травмам пассажиров и экипажа.

Указание было вызвано инцидентом в марте, когда самолет LATAM Airlines неожиданно начал подниматься с пугающей скоростью, травмировав более 50 пассажиров. FAA связало крутое пике с непреднамеренным смещением кресла, что привело к отключению автопилота. Агентство получило пять отчетов о подобных проблемах с креслами капитана и первого офицера в самолетах 787, последний из которых произошел в июне. Два из этих случаев в настоящее время находятся на рассмотрении.

Рекомендация FAA затрагивает 158 самолетов, зарегистрированных в США, и 737 самолетов по всему миру. Она требует от авиакомпаний проверить пилотские кресла моделей 787-7, 787-9 и 787-10 на наличие отсутствующих или поврежденных кнопок или поврежденных покрытий переключателей в течение 30 дней и при необходимости заменить их.

FAA стало известно о сбое в испытательном самолете

Между тем, сайт авиационной промышленности "The Air Current" сообщил, что компонент, соединяющий двигатель с крылом на испытательном самолете 777-9, вышел из строя. Ранее этот самолет совершил пятичасовой полет из Гавайев. Информированные источники сообщили, что трещины, связанные с тем же компонентом, были обнаружены на других испытательных самолетах 777-9.

Boeing не прокомментировал эти подробности, но признал, что запланированные испытательные полеты с другими испытательными самолетами в ближайшее время не состоятся. Указанный компонент используется только на 777-9. FAA подтвердило, что Boeing сообщил об инциденте после испытательного полета 777-9 на прошлой неделе.

Boeing представил 777X как преемника широко используемой модели 777 в 2013 году с запланированным вводом в эксплуатацию в 2020 году. С тех пор компания неоднократно переносила сроки на 2025 год. 777-9 разработан как более крупная версия самолета. Boeing также ожидает сертификации новых вариантов своего среднемагистрального самолета 737 Max.

FAA расширило свое расследование, чтобы включать проверки пилотских кресел на различных моделях 787 не только в США, но и по всему миру. Кроме 787 Dreamliner, другие самолеты Boeing также могут быть затронуты этой проблемой.

Проблемы Boeing не ограничиваются 777X, так как компонент, соединяющий двигатель с крылом на испытательном самолете 777-9, испытал проблемы, что может повлиять на будущие испытательные полеты.

Читайте также: