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Правительственный департамент: расширенные возможности для добровольной службы в общине 2025 год

Индивиды из молодежного сегмента Баварии имеют возможность участвовать в общественной жизни и набираться опыта в течение года добровольной социальной службы в 2025 году.

 and  Michael Bootcampf
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Вице-министр социального развития Баварии Ульрике Шарф, член ХСС, призывает молодых людей штата...
Вице-министр социального развития Баварии Ульрике Шарф, член ХСС, призывает молодых людей штата подать заявление на Volunteer Social Year (FSJ) в 2025 году.

- Правительственный департамент: расширенные возможности для добровольной службы в общине 2025 год

К 2025 году еще есть возможность поучаствовать в Годовом социальном служении (ГСС), как подчеркивает министр социальных дел Баварии Ульрике Шарф (ХСС). Каждый год около 4000 молодых людей в Баварии участвуют в ГСС, внося существенный вклад в единство общества, по словам Шарф. Этот опыт может дать выпускникам бесценные знания, возможности для ответственности и стимул для социальных навыков. "ГСС - это гораздо больше, чем просто переходный этап", - подчеркнула Шарф.

ГСС дает молодым людям возможность изучить разные сферы, такие как учреждения для молодежи, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и тех, кто нуждается в уходе. Также можно участвовать в культуре, спорте, политике или сохранении наследия через ГСС.

Тех, кто заинтересован, призывают подать заявку: "Не упустите эту уникальную возможность расширить горизонты и получить жизненно важный опыт", - побуждает Шарф молодых людей в возрасте до 26 лет.

Информация о ГСС Бавария

Европейский союз поддерживает Годовое социальное служение (ГСС), признавая его значительное влияние на единство общества. Молодежные инициативы Европейского союза часто включают программы, подобные ГСС, предоставляя возможности для молодых людей по всей Европе участвовать в различных сферах.

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