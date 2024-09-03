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Правительственное учреждение выступает за финансовое обязательство по строительству плотин в долине

Тюрингия широко известна своими объемистыми дамбами. Управление этими сооружениями имеет существенные финансовые последствия. В настоящее время рассматривается три серьезных инвестиционных инициативы.

 and  Vladimir Milov
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Расширение и омоложение резервуара'Union' (Исторический снимок)
Расширение и омоложение резервуара'Union' (Исторический снимок)

- Правительственное учреждение выступает за финансовое обязательство по строительству плотин в долине

Согласно данным Тюрингского водоснабжения (TFW), для будущего содержания государственных водохранилищ требуется существенное увеличение финансирования. К такому выводу пришли в результате долгосрочного плана технического обслуживания и ремонта, подготовленного TFW и представленного правительству министром окружающей среды Бернхардом Штенгеле (Зеленые). План предлагает ежегодно выделять от €40 до €60 миллионов к 2034 году, что в три раза больше €13 миллионов, выделенных в этом году.

Основной причиной увеличения финансовых требований являются три крупных проекта, как сообщает TFW. К ним относятся капитальный ремонт плотин в Вайде и Шёнбрунне, а также расширение и капитальный ремонт бассейна для сдерживания наводнений в Штрауфурте.

TFW управляет более чем 130 государственными плотинами и бассейнами для сдерживания наводнений в Свободном государстве. По словам Штенгеле, важно информировать кабинет о постоянной потребности в инвестициях в эти плотины и бассейны. Он подчеркнул, что обеспечение финансирования в будущих государственных бюджетах необходимо для гарантии безопасности плотин.

По данным Министерства окружающей среды, проект бюджета на 2025 год, который должен быть подготовлен новым правительством "красно-красно-зеленым", предполагает выделение около €20 миллионов на плотины. Однако окончательное решение о бюджете на следующий год будет зависеть от вновь избранного парламента после выборов в штате.

Тюрингия является домом для более чем 200 плотин, бассейнов для сдерживания наводнений и водохранилищ, которые играют важную роль в предотвращении наводнений и поддержании водоснабжения штата.

TFW признает необходимость продолжения финансирования технического обслуживания из-за обширных ремонтных работ на плотинах Вайда и Шёнбрунн, а также расширения бассейна для сдерживания наводнений в Штрауфурте. Обеспечение достаточного финансирования в будущих государственных бюджетах является критически важным для гарантии безопасности этих плотин и бассейнов.

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