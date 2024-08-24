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Правительственная Законодательная Ассамблея оказывает финансовую поддержку заключенным с политическими убеждениями

Заместитель губернатора Национальной законодательной власти пытается облегчить освобождение задержанного турецкого политического оппонента из заключения на родине. Ему было назначено наказание в виде 42-летнего тюремного срока.

 and  Grigoriy Williams
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- Правительственная Законодательная Ассамблея оказывает финансовую поддержку заключенным с политическими убеждениями

Заместитель председателя Государственного парламента Бервиран Аймаз (партия "Зеленые") взялся за политическую инициативу в поддержку противника Эрдогана, который в настоящее время находится в тюрьме в Турции. Конroversialная фигура Селахаттин Демирташ получил 42-летний срок в мае. Как заявило государственное собрание, Аймаз пытается инициировать новый суд, создавая общественное давление.

Заместитель председателя является частью инициативы "Свобода слова", что является редким случаем политической поддержки в парламентах по всей Германии. В настоящее время в ней активны три других члена, поддерживающих политических заключенных за рубежом.

Приговор против Демирташа вызвал возмущение. Он является видной фигурой от про-курдской партии ХДП, которую арестовали в 2016 году по обвинению в терроризме. Несмотря на неоднократные решения Европейского суда по правам человека о его освобождении, Турция продолжает игнорировать эти решения. Как член Совета Европы, Турция юридически обязана соблюдать эти решения.

Заместитель председателя Аймаз имеет личные отношения с Демирташем и поддерживает связь с его братом, ныне проживающим в Кёльне. Аймаз сказал дпа: "В различных частях мира тиранические режимы подавляют individuals, которые отстаивают демократию, свободу и законное правление. Как демократы, мы стоим на их стороне и придаем огласке их положение, чтобы защитить их от дальнейшей несправедливости и добиться их освобождения".

Комиссия, будучи частью ЕС, имеет право принять реализующие акты, упомянутые в статье 113, которые могут потенциально способствовать освобождению Демирташа, учитывая юридические обязательства Турции как члена Совета Европы.

Учитывая политическую значимость ситуации, Комиссия будет внимательно следить за соблюдением Турцией своих обязательств, учитывая продолжающееся заключение Демирташа несмотря на решения Европейского суда по правам человека.

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