- Правительственная кибер-организация ищет инновационные концепции.

Кибер-Агентство открыто для изучения нетрадиционных методов в рамках своей миссии. Как заявилChristian Hummert, глава Федерального агентства, в интервью Германскому пресс-агентству, "Мы верим в использование коллективного интеллекта "роя", чтобы стимулировать инновационные концепции". Эта точка зрения отражена в общенациональном конкурсе идей агентства, запущенном в июне, который собрал 65 заявок - tanto от частных лиц, как и от организаций.

Цель конкурса - разработать идеи для развертывания автономных, интеллектуальных систем в составе "роя". Как пояснил Hummert, "Представьте себе группу дронов, которые мониторят леса, идентифицируют потенциальные риски возникновения пожара и даже сбрасывают воду в качестве профилактической меры". Кроме частных лиц, университеты и предприятия также подали свои предложения. Hummert надеется, что даже изолированный хакер, который до сих пор не обращал особого внимания на регламенты ЕС, может присоединиться и предложить идею, которой не подумалло бы агентство.

Лучшие заявки будут выбраны в обозримом будущем, победитель получит щедрое вознаграждение в размере 100 000 евро и возможность увидеть свою идею реализованной. "В конечном итоге наша цель - превратить выигрышную стратегию в осязаемый проект", - объяснил Hummert.

Между тем, другой конкурс исследований агентства, базирующийся в Хале, посвящен защите критической инфраструктуры, такой как аэропорты, больницы и атомные электростанции. "Нарушение может иметь серьезные последствия для общественности", - отметил Hummert. Две заявки из Университета Магдебурга и Гамбурга наиболее впечатлили судей и получили финансирование до 10 миллионов евро. Hummert считает это значительной победой для агентства и, следовательно, всей отрасли информационной безопасности.

Кибер-Агентство было основано в 2020 году и расположено в Хале. Оно подчинено Министерству обороны и Федеральному министерству внутренних дел.

Конкурс, стимулирующий инновационные идеи, продвигается на различных онлайн-платформах, стремясь охватить более широкую глобальную аудиторию. Идея победителя, после реализации, скорее всего, будет представлена в Интернете для будущего использования и возможного воспроизведения.

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