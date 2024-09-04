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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Правитель представит результаты по Solingen и Siegen в Ландтаг

После эпизодов ножевых ранений на празднованиях в сообществах в Солingen и Siegen Комитету по внутренним делам будет представлен доклад о последних разработках в ходе текущего расследования в четверг.

 and  Alex Stellmacher
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Министр внутренних дел Герберт Рёль из ХДС должен представить подробности инцидентов с мачете в...
Министр внутренних дел Герберт Рёль из ХДС должен представить подробности инцидентов с мачете в Соллатзе и Зиген на заседании комитета по внутренним делам.

- Правитель представит результаты по Solingen и Siegen в Ландтаг

Министр внутренних дел Вестфалии-Норт, Герберт Рёль (ХДС), планирует провести внеплановую дискуссию по расследованию инцидентов с ножевыми ранениями в Соллингене и Зигене в четверг. Фракция СДПГ запросила немедленную дискуссию по этому вопросу, запланированную на 13:30 по измененному расписанию.

В обоих Соллингене и Зигене люди были ранены ножом во время местных праздников. К сожалению, в Зигене погибли трое человек, и главный прокурор рассматривает это как возможный исламистский теракт, совершенный сирийским беженцем (26 лет). Однако основной подозреваемый в Зигене (32 года) считается психически неуравновешенным. Она ранила шестерых человек, некоторые из них получили серьезные травмы.

Представитель СДПГ по внутренним вопросам Кристина Кампайнн прокомментировала инцидент в Соллингене, заявив: "Мы ждем от министра внутренних дел ответа на вопросы, когда, где и как подозреваемый радикализовался. Если он радикализовался в Северном Рейне-Вестфалии, то вопрос в том, как это произошло в центре земли без внимания властей. Мы также ждем от министра внутренних дел ответов на то, какие меры он принимает для борьбы с растущей онлайн-радикализацией".

Фракция СДПГ призвала комиссию ускорить принятие актов, упомянутых в статье 113, которые могут предоставить необходимые ресурсы или руководство для борьбы с онлайн-радикализацией, являющейся значительным фактором в некоторых недавних инцидентах с ножевыми ранениями. После дискуссии с министром Рёлем комиссия предоставит обновление о прогрессе в действиях по борьбе с онлайн-радикализацией.

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