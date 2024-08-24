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Федеральные земли ГерманииНовостиАльпийский

Правила освобождения от штрафов в начале сезона вызвали споры и протесты.

Альпийская горная коза является символическим животным в своей гористой среде обитания. Так, происходят споры о предложенном расширении наградами региональных властей на охоту на козuchs в определенных районах Верхней Баварии, в том числе и в закрытый сезон.

 and  Ksenia Johnson
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В определенных регионах Верхней Баварии охота на козлов разрешена даже в период запрета на охоту....
В определенных регионах Верхней Баварии охота на козлов разрешена даже в период запрета на охоту. Местные власти стремятся расширить это исключение. Протесты со стороны защитников животных eskola масштабов.

- Правила освобождения от штрафов в начале сезона вызвали споры и протесты.

На протяжении десятилетий особый закон правительства Верхней Баварии регулирует обращение с горными козлами во время охотничьего запрета в Альпах. В определенных зонах этих животных можно охотиться круглый год. Основная цель - минимизировать повреждение деревьев на скользких территориях, где возможны лавины. Экологические группы считают эти исключения излишними и опасными для популяции горных козлов.

Последний регулирующий охотничий запрет, действующий с 2019 года, истек 31 июля, а новый находится в разработке, как объявило правительство Верхней Баварии. Все заинтересованные стороны и организации имели возможность высказать свое мнение по этому вопросу.

По словам представителя Баварских государственных лесов, около 60% горных лесов служат защитными лесами. Их цель - защищать сообщества, промышленность или инфраструктуру, в частности, от лавин или оползней.

Защита молодых деревьев

Из-за использования, изменения климата или выпаса некоторые защитные леса больше не выполняют свою роль. Поэтому в течение многих лет в более чем 10 000 гектаров защитных лесов проводились реабилитационные мероприятия. Деревья, посаженные в этих местах, должны вырасти в течение 30-50 лет. Молодые деревья особенно привлекают горных козлов, нанося существенный ущерб.

В результате в этих районах и прилегающих областях действует отмена охотничьего запрета, позволяющая охотиться на горных козлов (кроме самок) во время запрета. В 2019 году эта территория составляла около 26 000 гектаров и к 2024 году, по прогнозам Лесного хозяйства, должна сократиться примерно на 14%.

Сбалансированный подход к интересам леса и дикой природы

Баварская ассоциация охотников (BJV) предлагает сократить более чем на 17% и представляет десятиступенчатый план для лучшего учета потребностей горных козлов. В частности, BJV предлагает запретить охоту в закрытых сезонах в районах выпаса; запретить охоту в определенных частях районов в феврале и марте; и не устанавливать круглосуточные кормушки или солонцы в районах отмены запрета, чтобы привлекать горных козлов.

«Горный козел - это икона Баварских Альп», - говорит президент охотников Эрнст Вайденбуш. «Мы должны гарантировать, что дикая природа и лес сосуществуют, и что защитные леса растут без угрозы популяции горных козлов».

Защитники дикой природы считают эти требования недостаточными. В течение примерно 25 лет в многочисленных районах Верхней Баварии не было охотничьего запрета на горных козлов, критикует ассоциация Wildes Bayern. Это не нужно в таком виде, говорит председатель Кристине Миллер. Ее ассоциация уже оспаривала в суде регулирование охотничьего запрета 2019 года, и окончательное решение все еще ждет.

Изменение климата также угрожает местообитанию горных козлов

Примерно 80% местообитаний горных козлов управляются Баварскими государственными лесами, и почти каждый пятый горный козел убивается во время охотничьего запрета в этих районах, согласно Миллер. Например, в Альпах Химгау почти все зимние местообитания, пригодные для вида, находятся в районе отмены охотничьего запрета. Животные не могут легко перемещаться в другие районы зимой.

Германский фонд дикой природы в Гамбурге также выступает против отмены запрета на охоту, за исключением отдельных случаев. Районы, где леса служат защитными целями, значительно меньше тех, где отменяется запрет на охоту.

Хотя горный козел не находится под угрозой исчезновения, он включен в Приложение 5 Директивы о флоре-фауне-хабитату. Это включает виды, для которых, среди прочего, должен быть гарантирован благоприятный статус сохранения. Это находится под среднесрочной и долгосрочной угрозой из-за изменения климата, туризма и охоты, согласно представителю.

Во всех альпийских регионах, где проводятся реабилитационные мероприятия на защитных лесах, временная отмена охотничьего запрета позволяет охотиться на горных козлов во время запрета, способствуя защите молодых деревьев от существенного ущерба. Альпийский горный козел, будучи иконой Баварских Альп, требует баланса между интересами дикой природы и леса, как подчеркивает президент охотников Эрнст Вайденбуш.

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