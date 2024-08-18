- Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun

Под хэштегом #KIDSREBEL телеканал ARD прервал вещание в 20:15 в воскресенье, чтобы обратить внимание на потребности, права и заботы детей. В 15-минутном сегменте на ARD шоу вела комик Каролин Кебекус, а дети из программ "Доброе утро", "Спортивные новости", "Новости", "Викторина и погоня", а также детективы "Таторт" стали ведущими.

Краткие перерывы показывали детей, обсуждающих серьезные темы, такие как включение прав детей в Конституцию и проблемы, такие как кибербулинг, насилие над детьми, бедность и недостаток игровых площадок.

"Таторт" был перенесен

Нойми, выступая в роли новостного ведущего, сообщила: "Недавнее исследование показывает, что молодые люди сегодня более пессимистично смотрят в будущее, чем когда-либо прежде. Основные тревоги моего поколения - это война в Европе, общественное разделение и изменение климата. Продолжающиеся кризисы также усиливают психологическое напряжение". В результате эпизод "Таторта" был перенесен на 20:30 из-за этого специального шоу.

Главный программный директор WDR Йорг Шёнборн объяснил это необычное решение: "Это наша социальная ответственность - обратить внимание на права детей. Мы хотим продвигать это дело, используя наши ресурсы и широкие возможности в общественном вещании".

Каролин Кебекус и борьба за права детей

Кебекус, недавно ставшая мамой в январе, рассказала немецкому пресс-агентству: "Права детей в Германии все еще серьезно игнорируются. Почти четверть детей и молодых людей находятся в риске бедности или социальной исключенности. Я хочу, чтобы было четкое политическое заявление о том, что решение этой проблемы станет приоритетом. К сожалению, движение за права детей плохо финансируется".

Я не буду приукрашивать ситуацию, положение детей в Германии тревожно. Как указала Каролин Кебекус, почти четверть детей и молодых людей находятся в риске бедности или социальной исключенности, и движение за права детей плохо финансируется.

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