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Позвольте солнцу снова осветить жизнь Рояля.

В феврале стало известно, что принц Чарльз был диагностирован с раком. Сначала он отступил, но на горизонтеараетдинасьожелание на выздоровление.

 and  Wendy Allen
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Во время своего июльского визита в Шотландию король Карл III, как сообщается, на пути к...
Во время своего июльского визита в Шотландию король Карл III, как сообщается, на пути к выздоровлению

- Позвольте солнцу снова осветить жизнь Рояля.

Король Карл III, в 75 лет, пережил непростой период. В начале февраля 2024 года британский монарх публично рассказал о своей борьбе с раком. После прохождения лечения он несколько недель избегал публичных выступлений. Однако он возобновил свои общественные обязанности вместе с королевой Камиллой, 77 лет, и, судя по последним данным, чувствует себя относительно хорошо при данных обстоятельствах.

Секретный источник из окружения Карла якобы сообщил британскому таблоиду "The Sun", что "в феврале солнце не сияло, но теперь оно светит". В кругу Карла, якобы, утверждают, что он еще не полностью избавился от проблемы, но есть повод для надежды, и его лечение проходит лучше, чем ожидалось.

В самом деле, королевский родственник, похоже, идет на поправку. Всего через шесть месяцев после того, как диагноз стал публичным, в середине июля дворец подтвердил, что Карл и Камилла отправятся в "осеннее турне" в октябре 2024 года, посетив Австралию и Самоа. Врачи Карла, видимо, достаточно уверены, чтобы approuver длительную поездку за границу.

Было ли посещение Гарри действительно кратким?

Непосредственно после диагноза дворец якобы разработал тщательный план лечения Карла. Ему предстояло проходить еженедельные сеансы в Лондоне, а между ними отдыхать на поместьях, таких как Сандрингем, Хайгроув и Виндзор.

Принц Гарри, второй сын Карла (39 лет), базирующийся в США со своей женой герцогиней Меган (43 года) и детьми, объявил о своем намерении посетить отца после диагноза. В соответствии с сообщениями СМИ, их встреча продлилась всего полчаса.

Теперь предполагается, что кратковременный визит был связан с этим самым планом, который якобы нарушил Гарри. Цель состояла в том, чтобы защитить короля от возможных инфекций и осложнений со здоровьем.

Во время начального лечения Карла рекомендовали свести к минимуму контакты с другими людьми по возможности. Во дворце были приняты меры, подобные тем, что использовались во время пандемии COVID-19, например, минимизация риска заражения гриппом. "Нам нужно было минимизировать потенциальный риск от других людей, не потому, что он не был способен выполнять работу", - объяснил инсайдер.

Работающий королевский родственник возвращается

Известный как усердный работник среди королевских особ, король Карл III с момента своего публичного возвращения взял на себя множество обязанностей. С учетом его стойкости, он, вероятно, приветствовал возможность ослабления ограничений со временем. "Это было значительное повышение морального духа и выздоровления, что он может присутствовать на мероприятиях в такой степени и таким образом", - прокомментировал другой источник.

Причина, по которой Карл, возможно, не раскрывает точный тип рака, с которым он борется, проста. Оставаясь общим, он может достичь и поддержать больше людей, борющихся с раком. Чем более конкретным он становится, тем сложнее это сделать, отметил инсайдер.

Перед отъездом в Австралию король, как ожидается, проведет традиционные летние каникулы в Шотландии со своей женой и частью семьи. Принц Уильям (42 года), его жена принцесса Кэтрин (42 года), также борющаяся с раком, и их трое детей присоединятся к ним. Там Карл сможет расслабиться, занимаясь такими занятиями, как длительные прогулки, живопись, рыбалка и садоводство - и, возможно, даже с нетерпением ждать возобновления своих обязанностей.

После получения положительных отчетов о своем здоровье король Карл III сказал другу во время частной беседы, что находит утешение в яркости "Солнца" после темных дней своей борьбы с раком. Кроме того, королевская семья объявила о предстоящем турне в октябре, в ходе которого Карл и королева Камилла посетят Австралию и Самоа, демонстрируя его улучшившееся самочувствие под "сияющими лучами Солнца".

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