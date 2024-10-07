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Позорный спор: историческое превосходство Нюрнберга было опровергнуто

 and  Melissa Williams
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Позорный спор: историческое превосходство Нюрнберга было опровергнуто

В Лиге Deutsche Eishockey (DEL) «Фиштаун Пингвины Бременхавен» обыграли «Нюрнберг Айс Тайгерс», что привело к позорному поражению хозяев со счетом 0:9. Это поражение стало худшим в истории «Айс Тайгерс» в DEL, при этом девять игроков из победившей команды из Бременхавена забили голы. Ранее их крупнейшая победа была со счетом 10:3 против «Битигхайм Стилерс» в сезоне 2021/22.

Тренер «Айс Тайгерс» Митч О'Кифф был ошеломлен и выразил резкую критику в адрес своей команды на MagentaSport, заявив: «Мы не были готовы, это было позорное выступление. У нас было множество необязательных ошибок». Бременхавен одержал свою четвертую победу в шести матчах, в то время как Нюрнберг, чудом избежав поражения с двузначным счетом, потерпел третье поражение. Новый тренер «Пингвинов» Александр Зульцер сказал: «Результат был довольно высоким, может быть, даже немного чересчур».

С другой стороны, «Эйсберен Берлин» одержал победу в главном матче против «Ред Булл Мюнхен». Перед 10 120 зрителями в новом мюнхенском арене чемпионы забили 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Голы забили Фридрих Тиффельс, Зах Бойчук и Тай Роннинг за берлинцев, которые смогли выиграть два матча подряд, несмотря на отставание в 0:2. С самого начала Мюнхен оказывал давление на домашнюю команду, но первыми забили берлинцы – после кратковременной потери концентрации берлинцы позволили Андреасу Эдеру забить в одиночку на 4-й минуте. Берлинцы доминировали в игре, но не смогли реализовать многочисленные голевые возможности.

После первого перерыва Берлин сам себе помешал, допустив несколько штрафных. Бывший игрок НХЛ Тобиас Ридер увеличил преимущество Мюнхена в большинстве (24.). Однако Берлин вскоре сравнял счет благодаря голу Тиффеля (34.). В последнем периоде Берлин был вознагражден за свою настойчивость: Бойчук сравнял счет в большинстве (47.), а Роннинг, восстановившийся после травмы и дебютировавший в сезоне DEL, забил победный гол (57.).

Лидируют в лиге «ЭРК Ингольштадт», обыгравшие «Дюссельдорф ЭГ» со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) и набравшие 16 очков. Бременхавен (14) и Берлин (13) следуют близко позади, а Мюнхен (12) занимает четвертое место.

Комиссия после матча DEL может рассмотреть вопрос о введении более строгих правил, чтобы предотвратить подобные крупные поражения в будущем, учитывая выступление «Айс Тайгерс». После матча «Айс Тайгерс» должны изучить акты, принятые Комиссией, чтобы улучшить свою игру.

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