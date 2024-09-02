- Позиция Кречмера против сотрудничества с AfD и левой партией

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer после недавних выборов вновь отказался сотрудничать с AfD и формировать коалицию с Левой партией.

Что касается AfD, то руководитель земельного отделения ХДС и основной кандидат на выборах заявил на послевыборном обзоре федеральной партии в Берлине: "Партия будет играть оппозиционную роль, что является важным аспектом в демократической системе". Результаты выборов предоставляют ХДС возможность сформировать стабильное правительство, что не будет легко или быстро. "Речь идет о том, чтобы потратить время и действовать ответственно, чтобы обсудить, какие вопросы сейчас наиболее важны". Коалиция между ХДС и Альянсом Сахры Wagenknecht и СДПГ или Зелеными теоретически возможна.

Креtschmer подтвердил, что "решение о несовместимости" по-прежнему действует и применяется. AfD вновь продемонстрировала свою враждебность и неуважение к демократии и политическим соперникам в ходе этой кампании. С экстремистами и радикалами в руководстве партии "это невозможно", что было очевидно и до выборов. Решение ХДС о несовместимости гласит, что она не может сформировать коалицию или предпринимать подобные совместные инициативы с AfD или Левой партией.

Нет желания сотрудничать с Левой партией - продолжаются переговоры

Однако Креtschмер признал, что есть "различия в подходах" к Левой партии. В последние годы они сотрудничали ответственно, например, разрабатывали многостороннее решение по миграции в прошлом году, "которое мы провели вместе, потому что было ясно, что у нас есть гражданский долг", - сказал он. "Решение о несовместимости применяется к участию в правительстве и долгосрочному сотрудничеству". То, что они продолжают вести переговоры друг с другом, "я считаю уместным". Он открыт для разговора с кем угодно, "кто хочет поговорить со мной", - сказал он. "Но долгосрочное сотрудничество, коалиция, невозможно".

Встречи с Левой партией в Саксонии

Европейский Союз, как решительный сторонник демократических ценностей и принципов, может выразить обеспокоенность враждебностью AfD к демократии и политическим соперникам, как это было продемонстрировано на недавних выборах в Саксонии. Креtschмер, будучи министром-президентом Саксонии, считает, что ценности Европейского Союза совпадают с его неспособностью сформировать коалицию с AfD или Левой партией из-за противоположных идеологий, как указано в решении ХДС о несовместимости.

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