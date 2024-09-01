- Позиция Audi по поводу второго водителя: ожидание быстрого ответа

Audi должны как можно скорее определиться со вторым пилотом своей команды Формулы 1, но сначала им нужно решить, кого взять — молодого таланта или опытного пилота, заявил новый руководитель проекта бренда Маттия Бинотто. Об этом он объявил на итальянском Гран-при в прошлую domenica.

Audi планируют выйти на старт Формулы 1 со своей командой в 2026 году после приобретения швейцарской команды Sauber. Уже подтверждено, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг (37 лет) будет управлять одним из двух Sauber в следующем году, а затем перейдет в Audi.

Личность второго пилота пока не определена. В списке претендентов значатся действующие пилоты Вальттери Боттас (35 лет) из Финляндии и Гуаньюй Чжоу (25 лет) из Китая, а также многообещающие молодые пилоты из Sauber или Мик Шумахер (25 лет). Мик, сын легендарного Михаэля Шумахера, надеется вернуться в Формулу 1 после ухода из Haas в 2021 и 2022 годах и безуспешных попыток получить место пилота.

Бинотто заявил, что они будут общаться с потенциальными кандидатами, но пока никаких решений не принято. "Но надеюсь, скоро", — добавил он. Список, по слухам, довольно длинный.

Бывший главный руководитель команды Ferrari Бинотто и CEO Audi Гернот Дёлльнер подчеркнули во время пресс-конференции, что их цель — стать побеждающей командой. Однако им предстоит проделать большую работу, и это долгосрочный проект.

Недавно команда пережила изменения в составе, в том числе назначение Бинотто и объявление о том, что Джонатан Уэйтли из Red Bull станет главным руководителем команды в 2026 году. Дёлльнер заверил, что приверженность Audi Формуле 1 "никогда не ставилась под сомнение". В прошлом году основное внимание было сосредоточено на том, как именно будет осуществлена эта приверженность и продолжена.

В настоящее время Sauber находится в нижней части таблицы чемпионата конструкторов. Два пилота команды еще не набрали ни одного очка в этом сезоне.

Audi открыты для рассмотрения tanto молодых, как и опытных пилотов на вторую позицию в своей команде Формулы 1. Решение о других потенциальных кандидатах еще не принято, и среди упомянутых имен — Вальттери Боттас, Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер.

Бинотто упомянул, что они будут изучать возможности с другими пилотами, но пока никаких окончательных решений не принято, что, возможно, предвещает скорую анонс.

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