- Пожилые люди погибают в результате столкновений автомобилей

Трагическое ДТП на федеральной дороге в районе Кузель в четверг утром унесло жизни двоих человек. Как сообщает полицейское управление Западного Пфальца, погибшие были пожилыми людьми в возрасте 87 и 81 года. По предварительным данным, они направлялись из Медарда в Оденбах, когда около 10:15 утра их автомобиль по неизвестным причинам выехал за пределы дороги.

Машина врезалась в дерево и перевернулась. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили обоих пассажиров мертвыми. Для определения вероятной причины аварии был вызван специалист. Дорога B420 была закрыта в зоне происшествия в течение почти трех часов в течение всего времени проведения работ.

Автомобиль, участвовавший в смертельном ДТП, был седаном, направлявшимся из Медарда в Оденбах. Несмотря на усилия прибывших экстренных служб, им не удалось реанимировать двоих пожилых пассажиров, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия.

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