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ПанорамаНовостиАльпийский

Пожилой особь выдерживает четыре дня одиночества в глубине леса.

 and  Grigoriy Williams
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В лесу пожилая личность прощалась со своим спутником и в результате теряла ориентирование
В лесу пожилая личность прощалась со своим спутником и в результате теряла ориентирование

Пожилой особь выдерживает четыре дня одиночества в глубине леса.

В итальянских Альпах 89-летняя женщина отправилась на сбор грибов и заблудилась. Проведя несколько дней в одиночестве, она пила из прудов и подружилась с лисой. Даже с переломанными ребрами она сохраняла бодрость духа и шутила, когда ее нашли спасатели.

Местная газета "Корriere della Sera" сообщила, что женщину зовут Джузеппина Барделли, и она initially отправилась на сбор грибов со своим сыном Серджио. К сожалению, они потерялись во время поисков. Газета отметила, что несмотря на ее обширные знания местности, где она жила более 40 лет, Барделли заблудилась.

Ее семья рассказала, что Барделли потеряла сознание, упала в овраг на 6 метров, получила перелом ребер и прокол легкого. Несмотря на это, она смогла позвать на помощь своего другого сына Роберта, который вызвал спасателей. Началась масштабная поисковая операция, в которой участвовали пожарные, гражданская защита, собаки-ищейки, дроны и вертолеты.

89-летняя "провела жизнь в горах"

Прошлый опыт Барделли с итальянским альпийским клубом, скорее всего, сыграл важную роль в ее выживании. Ее второй сын Роберт рассказал, что его мать провела большую часть своей жизни, особенно свою молодость, в горах. Она пила воду из луж и использовала растения для импровизированной постели.

89-летняя женщина даже рассказала, что у нее был дикий лис, который часто навещал ее во время происшествия. Барделли поддерживала свою веру, читая молитву "Аве Мария" каждую ночь, зная, что каждый день может стать последним.

Через четыре дня спасатели нашли пожилую женщину в глубоком овраге, окруженную высокой растительностью, что затрудняло обнаружение друг друга. По словам Сильвио Риццелли, руководителя поисковой команды из 50 человек, Барделли выглядела уставшей, но оставалась в ясном уме. "Она рассказала нам свою историю, поведав о своих приключениях", - сказал Риццелли британской газете "Таймс".

Когда парамедик пытался надеть ей шейный воротник, Барделли ответила шуткой: "Теперь вы пытаетесь меня убить".

89-летняя женщина была сильно потрясена, но стабильна и нуждалась в нескольких днях восстановления, прежде чем ее можно было выписать из больницы. Ее облегченный сын Роберт сказал "Корriere della Sera", что он благодарен, что его мать пережила это происшествие. "Это было неописуемо. Когда я увидел приближающихся карабинеров, я понял, что что-то не так. Когда они поделились обнадеживающими новостями, мое сердце наполнилось радостью".

89-летняя Джузеппина Барделли имела глубокую связь с итальянскими Альпами, проведя свою жизнь в живописных альпийских пейзажах. Во время происшествия она завязала необычную дружбу с диким лисом, который стал ее постоянным спутником в дикой природе.

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