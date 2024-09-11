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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Пожилой мужчина предстал перед судом по обвинению в краже и обмане женских партнеров

В Берлине и Лейпциге женщины принимали его в своих жилых помещениях, считая ситуацию романтической. Тем не менее, есть обвинения в том, что он пытался эксплуатировать этих женщин. На данный момент сообщается о семи инцидентах.

 and  Katherine Bradley
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Двоечка в шестьдесят шесть лет предстанет перед судом по обвинению в обмане четырех женщин
Двоечка в шестьдесят шесть лет предстанет перед судом по обвинению в обмане четырех женщин

- Пожилой мужчина предстал перед судом по обвинению в краже и обмане женских партнеров

Шестидесятишестилетний подозреваемый, известный якобы обманом людей, предстанет перед Берлинским районным судом в среду в 9:30. Этот господин обвиняется в обмане и введении в заблуждение четырех дам, с которыми он был знаком, в период с мая 2019 года по август 2021 года. Обвинение сконцентрировано на семи инцидентах, из которых шесть предстанут перед судом. Эти противоправные действия якобы происходили в домах женщин tanto в Берлине, как и в Лейпциге. В одном случае подозреваемый якобы получил кредит в размере 15 000 евро, ложно обещая его вернуть. Он также обвиняется в похищении 20 000 евро у другой женщины. В целом, шестидесятишестилетний мужчина якобы украл у своих жертв предметов и наличных на сумму около 54 000 евро. На данный момент назначено четыре дня суда.

Первое слушание по этим обвинениям состоится в Берлинском суде первой инстанции, совпадая с датой суда в Берлинском районном суде. После признания виновным в суде первой инстанции шестидесятишестилетний мужчина может подвергнуться дальнейшим процедурам в высшем суде, в зависимости от тяжести обвинений.

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