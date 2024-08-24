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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
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Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.

- Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

87-летняя женщина скончалась на следующий день после того, как получила тяжелые травмы в результате ДТП с участием двух автомобилей в Рудове. По данным властей, она скончалась в больнице в пятницу в результате полученных травм. Женщину зажало в своей машине, и ей потребовалась помощь пожарной службы, чтобы выбраться. После освобождения ее доставили вертолетом в травмцентр. 85-летний мужчина также был госпитализирован для дополнительного лечения, и трое других человек получили легкие травмы.

Предварительные расследования и показания очевидцев свидетельствуют о том, что 40-летний человек проигнорировал красный сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем 85-летнего мужчины. Удар отбросил автомобиль 85-летнего мужчины на тротуар, через газон и в дерево, где 87-летняя пассажирка оказалась зажатой. В то же время автомобиль 40-летнего мужчины вылетел на противоположную сторону канала. Расследование для установления точной причины аварии продолжается.

Пожарная служба сыграла решающую роль в спасении зажатой 87-летней женщины, используя свои навыки пожарной службы, чтобы извлечь ее из автомобиля. Несмотря на усилия пожарной службы, пожилая женщина трагически скончалась на следующий день в результате полученных травм.

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