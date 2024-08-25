- Пожилой мужчина погиб после несчастного случая на велосипеде.

Возвращаясь домой с концерта, 57-летний мужчина упал со своего велосипеда в районе Рот. Инцидент произошел в пятницу вечером, и причины и подробности остаются загадкой, согласно последнему сообщению полиции. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия в Редницхембахе.

Так как мужчина не вернулся домой, его жена сообщила о его исчезновении позже той же ночью. Первоначальный поиск с помощью вертолета не увенчался успехом. В конце концов, в субботу утром прохожий обнаружил тело 57-летнего мужчины. Полиция направила команду для расследования дела.

Узнав о исчезновении мужа, его жена выразила беспокойство о его благополучии в Баварии. После обнаружения тела следователи начали осмотр места происшествия вблизи Редницхембаха, Бавария.

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