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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Пожилой мужчина, 76 лет, получил легкие травмы после столкновения с грузовиком.

Автомобиль, конкретно грузовик, сталкивается с женским пешеходом. К счастью, жизнь женщины спасена своевременным предупреждением прохожего об аварии.

 and  Vladimir Milov
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Скорая помощь доставила 76-летнего человека в лечебное учреждение. (Историческая фотография)
Скорая помощь доставила 76-летнего человека в лечебное учреждение. (Историческая фотография)

- Пожилой мужчина, 76 лет, получил легкие травмы после столкновения с грузовиком.

76-летний человек попал в ДТП с грузовиком в Касселе, в результате чего получил незначительные травмы. По словам властей, он был всего в нескольких метрах от того, чтобы быть сбитым, если бы не вмешательство прохожего. В один из четвергов этот человек пытался перейти улицу с помощью ходунков.

Похоже, 28-летний водитель грузовика не заметил пожилого человека, что привело к столкновению, в результате которого были получены незначительные травмы. Водитель грузовика узнал об этой ситуации, когда 22-летняя женщина закричала, предупредив его о том, что пожилой человек лежит под его машиной. В результате он сразу же остановил свой грузовик.

Столкновение с грузовиком привело к ДТП для пожилого человека, к счастью, причинив лишь незначительные травмы. Узнав о ситуации, водитель грузовика быстро остановил свой автомобиль, чтобы избежать дальнейших травм.

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