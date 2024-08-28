- Пожилой мужчина, 68 лет, погиб после спасения в Грабоузее

Возле Ораниенбурга, в районе Верхняя Хавель, трагически погиб 68-летний мужчина в Грабовзее. По предварительным данным полиции, он купался в озере на севере Берлина в компании знакомого в тот вторник. К сожалению, пожилый пловец внезапно ушел под воду. Прохожие якобы вытащили 68-летнего мужчину из воды и пытались реанимировать, но, к сожалению, он скончался в больнице. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Трагический инцидент произошел в районе Верхняя Хавель, вблизи Грабовзее, которое расположено возле Ораниенбурга. Несмотря на попытки реанимировать пожилого мужчину прохожими, он скончался в больнице в районе Верхняя Хавель.

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