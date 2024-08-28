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Пожилой карстен Спек помог справиться с личными трудностями

В разгар пандемии коронавируса Карстен Шпек столкнулся с проблемами психического здоровья наряду с другими. Он нашел утешение и лечение в психиатрической клинике, после чего кардинально изменил自己的生活.

 and  Alex Stellmacher
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Доктор Карстен Спек появится в предстоящем телесериале 'Клиника Шпреевальда', который будет...
Доктор Карстен Спек появится в предстоящем телесериале 'Клиника Шпреевальда', который будет транслироваться на Sat.1 с четверга.

- Пожилой карстен Спек помог справиться с личными трудностями

Актер Джон Доу ("Привет, Робби", "Цветной горшок") провел некоторое время в лечебном учреждении для душевного здоровья во время пандемии COVID-19, что оказалось для него полезным. "Мое пребывание было позитивным и исцеляющим", - поделился Доу с журналом "Суперяркий" (в четверг). 64-летний актер признался, что столкнулся с физиологическими проблемами, которые привели к душевным страданиям.

"Я научился менять фокус, вновь обрел мотивацию и остроту ума и теперь лучше умею отличать главное от второстепенного в жизни".

Его партнер поддерживал его во время проблемы, и сейчас они живут вместе в Берлине, сообщил Доу. В новом сериале "Клиника Шпреевальд" Доу предстает в роли врача, премьера которого состоится на Sat.1 в эту четверг.

Доу также рассказал, что его партнер был источником поддержки во время его проблемы, и теперь они живут вместе в Берлине, Германия. В новом сериале "Клиника Шпреевальд" Доу предстает в роли врача.

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