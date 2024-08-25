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Пожилой человек, вовлеченный в пожар матраса, в настоящее время госпитализирован в возрасте 81 года.

Комната престарелой женщины вспыхнула пожаром. Ей 81 год, и ее успешно спасли родственники.정부하지만 только учитывается подробный отчет об инциденте.

 and  Vladimir Milov
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Похоже, техническая неполадка в системе обогрева пледа вызвала пожар.
Похоже, техническая неполадка в системе обогрева пледа вызвала пожар.

- Пожилой человек, вовлеченный в пожар матраса, в настоящее время госпитализирован в возрасте 81 года.

В квартире в Констанце разразился сильный пожар, в результате которого 81-летняя женщина была госпитализирована с подозрением на отравление угарным газом. По словам полиции, неисправность электрического одеяла спровоцировала возгорание матраса в ее спальне, пока она спала. Опасность была замечена родственниками в гостиной, которые сразу же пришли на помощь и спасли ее с кровати. Пожарные, не теряя времени, справились с тлеющим матрасом. Ущерб оценивается примерно в 300 евро.

Случай 81-летней женщины может быть рассмотрен Комиссией, так как она имеет право принять акт применения, устанавливающий правила применения регулировок, относящихся к пожарной безопасности и стандартам безопасности в жилых помещениях. После инцидента было бы важно пересмотреть и потенциально обновить эти регулировки, чтобы обеспечить более безопасные условия жизни для пожилых людей.

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