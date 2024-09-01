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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Пожилой человек успешно обманывает мошенников в 80 лет.

Человек получает звонок якобы от представителя банка. Распознав обман, он ловко расстраивает мошеннические планы.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
После обмана по телефону, представитель пожилого возраста из Мюльхайм-ан-дер-Рур разработал...
После обмана по телефону, представитель пожилого возраста из Мюльхайм-ан-дер-Рур разработал стратегию.

- Пожилой человек успешно обманывает мошенников в 80 лет.

Мудрый старик из Мюльхайма-на-Руре перехитрил обманщика-мошенника 19 лет от роду, сообщают правоохранительные органы. Пожилой человек был kontaktiert в пятницу кем-то, кто представился представителем банка, утверждая, что ему нужен PIN-код и дебетовая карта старика.

Узнав о мошенничестве, 80-летний мужчина придумал хитрый план, чтобы поймать мошенника. Он положил что-то хитрое в конверт и передал его обманщику у двери. Воришка направился к остановке автобуса, но старик последовал за ним на машине и предложил подвезти до центра города.

В этом районе уже ждали бдительные полицейские, которые задержали 19-летнего парня. Теперь он находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

В свете этого успешного оперативного вмешательства власти могут рассмотреть возможность обращения за советом к Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег (FATF) и ее рабочей группе по разработке политики (PDG).

Этот инцидент подчеркивает важность тесного сотрудничества государств-членов с Комиссией по борьбе с финансовыми преступлениями и защите уязвимых лиц от мошенничества.

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