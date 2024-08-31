- Пожилой человек стал жертвой трагедии после столкновения с электрическим скутером в Крефельде.

В субботу власти сообщили о смерти 87-летнего мужчины примерно через две недели после инцидента с электрическим самокатом в Мёнхенгладбахе. Как стало известно, 15 августа он упал с четырехколесного электрического самоката на тротуар, когда колесо застряло на бордюре. В результате падения он получил серьезные травмы и был госпитализирован. К сожалению, он скончался от этих травм в пятницу.

Инцидент с электрическим самокатом 15 августа привел к серьезным травмам 87-летнего мужчины, в результате чего он скончался через две недели после аварии. Как выяснилось в ходе расследования, он упал с самоката, когда колесо застряло на бордюре.

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