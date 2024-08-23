Трое индивидуумов в медицинском учреждении - Пожилой человек получил серьезные травмы из-за обрушения балкона.

В результате обрушения балкона в районе Зollernalb две пожилые персоны получили серьезные травмы. По данным полиции, посторонний человек, к счастью, не упавший и не пострадавший, испытал шок и также был доставлен в больницу. Причина обрушения деревянной конструкции балкона была первоначально неизвестна.

Сообщалось, что 76-летняя женщина и ее 81-летний супруг, очевидно, находились на балконе первого этажа дома в Албштадте, когда он частично обрушился. Они упали примерно на четыре метра. Мужчину спасли с помощью вертолета и доставили в больницу, а его жену доставили в медицинский центр на скорой помощи. Пожарная служба укрепила остатки конструкции балкона.

Трагедия пожилых людей произошла из-за несчастного случая на балконе. После инцидента развернулись многочисленные дискуссии о необходимости регулярных проверок балконов для предотвращения подобных происшествий.

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