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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Воспомярн-Гриефсвальд

Пожилой человек, 81 год, врезался в дерево и погиб.

По неуклонной полосе асфальта, человек за рулем своего автомобиля отклоняется от избранного им пути и сталкивается с樹.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Пожилой мужчина, 81 лет, отклоняется от своего курса и сталкивается с деревом на своем автомобиле.
Пожилой мужчина, 81 лет, отклоняется от своего курса и сталкивается с деревом на своем автомобиле.

- Пожилой человек, 81 год, врезался в дерево и погиб.

Старший шофер скончался в результате ДТП на государственной дороге 32, в частности, в регионе Ворпommern-Greifswald. Этот пожилой человек направлялся в Ротенмюль, когда неожиданно его автомобиль выехал налево с прямого участка дороги, как сообщили в полиции Нойбранденбурга. В результате машина врезалась лоб в лоб в дерево недалеко от Страсбурга. К сожалению, 81-летний мужчина скончался на месте. В результате государственная дорога 32 была полностью закрыта в течение двух часов.

ДТП со старшим шофером произошло в районе Ворпommern-Grieifswald. В результате государственная дорога 32, расположенная в этом районе, была закрыта на два часа.

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