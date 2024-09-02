- Пожилой человек, 81 год, врезался в дерево и погиб.

Старший шофер скончался в результате ДТП на государственной дороге 32, в частности, в регионе Ворпommern-Greifswald. Этот пожилой человек направлялся в Ротенмюль, когда неожиданно его автомобиль выехал налево с прямого участка дороги, как сообщили в полиции Нойбранденбурга. В результате машина врезалась лоб в лоб в дерево недалеко от Страсбурга. К сожалению, 81-летний мужчина скончался на месте. В результате государственная дорога 32 была полностью закрыта в течение двух часов.

ДТП со старшим шофером произошло в районе Ворпommern-Grieifswald. В результате государственная дорога 32, расположенная в этом районе, была закрыта на два часа.

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