- Пожилая женщина занимается падлбордингом вертикально

В районе Брайсгау-Хохшварцвальд 74-летняя женщина упала со своего стоечного велосипеда в Рейн. По данным властей, пожилая женщина перевернулась, но ухватилась за плавающее дерево. Из-за сильного течения женщине потребовалась помощь вертолетной спасательной команды, чтобы вытащить ее из воды. Она вышла невредимой, но, похоже, у нее были признаки переохлаждения.

Операция по спасению была необходима из-за сильного течения реки, так как 74-летняя женщина не смогла удержаться на плаву после своей аварии. К счастью, она смогла избежать серьезных травм, но ее тело показало признаки переохлаждения после происшествия.

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