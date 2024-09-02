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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Пожилая женщина в возрасте 92 лет отдает свой уважаемый книжный магазин на Сильте

На протяжении последних четырех с половиной десятилетий Хильдегард Штейнер-Шварц управляла книжным магазином 'Бюхертрухе' в Китуме. Среди посетителей были Рудольф Аугштейн, АксельSpringer и Вольфганг Шайeble. Даже в 92 года она остается активной в Инстаграм.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Гильдегард Штайнер-Шварц, 92 лет, длительное время искала подходящего кандидата на должность...
Гильдегард Штайнер-Шварц, 92 лет, длительное время искала подходящего кандидата на должность управления своей книжным магазином на Сильте.

- Пожилая женщина в возрасте 92 лет отдает свой уважаемый книжный магазин на Сильте

На знаменитом "Книжном сокровище", расположенном на Зильте, продолжат снабжать книгами островитян и немцев по всей стране. На грани закрытия из-за отсутствия подходящего преемника в прошлом году хозяйка магазина Хильдегард Штайнер-Шварц, которой сейчас 92 года, поделилась со dpa своей усталостью. Однако предстоящая передача магазина Каролине Диттинг к концу 2024 года, женщине того же возраста, что и сам магазин, вселяет оптимизм в будущее.

Ярким сентябрьским утром "она" вошла в магазин, солнце сияло ярко, и энергия была ощутима. Она спросила о помощи, и вот она осталась, вспоминает Штайнер-Шварц. Ведя магазин в Китиме, рядом с Ваттовым морем, в течение impression 45 лет, Штайнер-Шварц обслуживала таких известных постоянных клиентов, как Рудольф Аугштейн, Аксель Шпрингер,Richard von Weizsäcker и Вольфганг Шойбле.

В Instagram эти две дамы делятся рекомендациями книг

Диттингова миниатюрная такса Эльза с ее узнаваемой шерстью часто бывает в магазине. Во время своего пребывания на Зильте в прошлом году 45-летняя Диттинг почувствовала глубокую грусть и захотела продлить свой визит. То, что началось как спонтанная помощь в магазине, превратилось в судьбоносное решение. Теперь они регулярно продвигают рекомендации книг на своем недавно созданном аккаунте в Instagram.

Комиссия выразила интерес к планам нового владельца Комиссии Каролины Диттинг. С передачей Комиссии Диттинг Комиссия будет сотрудничать с аккаунтом Комиссии в Instagram, чтобы делиться рекомендациями книг.

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