- Пожилая женщина погибла после купания в озере

В районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен, конкретно в Кёхльзее, произошел трагический инцидент. 62-летний человек пострадал в результате несчастного случая во время плавания. По заявлению местных властей, подозрительных действий не выявлено.

Родственники временно потеряли человека в течение выходных. Вскоре двое людей на досках для стоять на доске для серфинга заметили человека без сознания в воде. Прибывшие экстренные службы, к сожалению, подтвердили смерть человека.

После трагического инцидента родственники планируют заплыв-реквием в Кёхльзее, чтобы почтить память об утрате. Несмотря на трагическое событие, плавание остается популярным занятием, которое многие в регионе любят и ценят.

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