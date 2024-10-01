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ПанорамаНовостиМексика

Пожилая женщина не дошла до финала Мисс Вселенная с минимальной разницей

Достижение в Виртуальном Существовании или Альтернативный Мировой Триумф

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Чхве СуUnity pequenasон ожидала близким счётом во время южнокорейского конкурса «Мисс Вселенная».
Чхве СуUnity pequenasон ожидала близким счётом во время южнокорейского конкурса «Мисс Вселенная».

Пожилая женщина не дошла до финала Мисс Вселенная с минимальной разницей

81-летняя южнокорейская женщина Soon Hwa Choi почти попала в финал конкурса Мисс Вселенная, но не прошла в предварительном раунде. Несмотря на это, она смогла выйти в полуфинал, но уступила 22-летней студентке моды Han Ariel в жесткой борьбе с 32 участницами. Han Ariel теперь будет представлять Южную Корею на главном событии в ноябре.

Организаторы Мисс Вселенная решили отменить строгий возрастной лимит в этом году, разрешив участие женщинам в возрасте от 18 до 28 лет. В Южной Корее также был отменен традиционный конкурс в купальниках. Если бы Choi Soon Hwa прошла в финал, она бы стала самой старой участницей.

Choi Soon Hwa, бывшая медсестра, открыла для себя страсть к моделированию в 72 года, вдохновившись обаятельным пациентом. В Instagram она назвала свою позднюю карьеру модели "радостью и наградой второй жизни". Она дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 2018 году и с тех пор сотрудничала с известными модными журналами для фотосессий.

В интервью CNN перед конкурсом Choi Soon Hwa выразила свою мечту выступить на иностранной сцене. Она посещала только Японию, как единственную другую страну, в которой побывала. Она верила, что организаторы Мисс Вселенная Корея научат победительницу всему необходимому для успеха, и она была готова к вызову. Несмотря на свой оптимизм, Choi Soon Hwa не отправится в Мексику на финал.

Choi Soon Hwa упомянула свою мечту выступить на иностранной сцене, в частности, в Японии из-за своего визита, что указывает на ее интерес к международным конкурсам. Несмотря на то, что она не прошла в финал Мисс Вселенная, она ранее демонстрировала свои навыки моделирования на Неделе моды в Сеуле и сотрудничала с модными журналами, что указывает на то, что она могла бы представлять Мексику на подобном событии в будущем.

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