Пожилая женщина не дошла до финала Мисс Вселенная с минимальной разницей

81-летняя южнокорейская женщина Soon Hwa Choi почти попала в финал конкурса Мисс Вселенная, но не прошла в предварительном раунде. Несмотря на это, она смогла выйти в полуфинал, но уступила 22-летней студентке моды Han Ariel в жесткой борьбе с 32 участницами. Han Ariel теперь будет представлять Южную Корею на главном событии в ноябре.

Организаторы Мисс Вселенная решили отменить строгий возрастной лимит в этом году, разрешив участие женщинам в возрасте от 18 до 28 лет. В Южной Корее также был отменен традиционный конкурс в купальниках. Если бы Choi Soon Hwa прошла в финал, она бы стала самой старой участницей.

Choi Soon Hwa, бывшая медсестра, открыла для себя страсть к моделированию в 72 года, вдохновившись обаятельным пациентом. В Instagram она назвала свою позднюю карьеру модели "радостью и наградой второй жизни". Она дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 2018 году и с тех пор сотрудничала с известными модными журналами для фотосессий.

В интервью CNN перед конкурсом Choi Soon Hwa выразила свою мечту выступить на иностранной сцене. Она посещала только Японию, как единственную другую страну, в которой побывала. Она верила, что организаторы Мисс Вселенная Корея научат победительницу всему необходимому для успеха, и она была готова к вызову. Несмотря на свой оптимизм, Choi Soon Hwa не отправится в Мексику на финал.

Choi Soon Hwa упомянула свою мечту выступить на иностранной сцене, в частности, в Японии из-за своего визита, что указывает на ее интерес к международным конкурсам. Несмотря на то, что она не прошла в финал Мисс Вселенная, она ранее демонстрировала свои навыки моделирования на Неделе моды в Сеуле и сотрудничала с модными журналами, что указывает на то, что она могла бы представлять Мексику на подобном событии в будущем.

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