Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПроисшествияНовостиНовая Зеландия

Пожертвованные конфеты оказываются опасными для жизни

В Новой Зеландии полиция в настоящее время ищет нуждающихся людей, которым были переданы в пищевых пожертвованиях желтые конфеты. 'Угощения' потенциально смертельно dangerous drugs.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
На желтых конфетах в Новой Зеландии написано 'Вкус ананаса'. Однако угощение опаснее, чем кажется.
На желтых конфетах в Новой Зеландии написано 'Вкус ананаса'. Однако угощение опаснее, чем кажется.

- Пожертвованные конфеты оказываются опасными для жизни

В пакетах с гуманитарной помощью, распространенных новозеландской организацией Auckland City Mission, были найдены конфеты, содержащие потенциально смертельную дозу наркотика Кристального Мета. Как сообщает полиция, трое человек были госпитализированы после того, как попробовали эти конфеты. Среди них ребенок и подросток, а также сотрудник организации, оказывающей помощь.

По данным организации Auckland City Mission, наркотические конфеты были пожертвованы неизвестным лицом в опечатанной розничной упаковке и затем распространены в пакетах с гуманитарной помощью. "Важно, чтобы общественность знала об этих конфетах и об опасности, которую они представляют", - сказал главный следователь Гленн Балвин. Полиция сейчас пытается определить, сколько таких конфет находится в обращении и откуда они пришли.

Новозеландские следователи подозревают, что наркотики были завернуты в желтую обертку из пиннеапловой бумаги марки Rinda наркокурьерами или дилерами для маскировки, а наркотические конфеты случайно были пожертвованы организации Auckland City Mission.

Организация заявила: "Сказать, что мы потрясены, - это ничего не сказать. Мы полностью зависим от доброты общественности, чтобы помочь нуждающимся".

Минимальные последствия для здоровья

Директор миссии Хеллен Робинсон оценивает, что до 400 человек могут получить опасные конфеты в пакетах с гуманитарной помощью. На данный момент восемь пострадавших семей связались с организацией.

"Сразу же подтвердилось, что в конфетах содержатся потенциально смертельные дозы метамфетамина", - сказала Робинсон. Согласно Новозеландскому фонду наркотиков, в одной из проверенных конфет было найдено около трех граммов метамфетамина. "Типичная оральная доза составляет от 10 до 25 миллиграммов, так что в одной такой отравленной конфете содержалось до 300 доз", - сказала генеральный директор Сarah Helm. "Проглотить столько метамфетамина очень опасно и может привести к смерти".

Фонд наркотиков предупреждает, что метамфетамин может вызывать боли в груди, учащенное сердцебиение, судороги и потерю сознания.

Из-за странного вкуса большинство пострадавших сразу же выплюнули конфеты и поэтому не пострадали в значительной степени, как сообщает полиция.

Новозеландские власти сейчас расследуют источник этих опасных конфет, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Утечка газа Северный поток 1 в Балтийском море в сентябре 2022 года, сфотографированная с самолета...
Происшествия

Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

Взрывы на газопроводах "Северный поток" привлекли внимание всего мира. По сообщениям, теперь имеются новые данные о потенциальных виновниках в расследовании дела.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Утечка газа через Северный поток 1 в Балтийском море в сентябре 2022 года, сфотографированная с...
Происшествия

Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

- Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал Выдан ордер на арест в деле о диверсии на газопроводе "Северный поток" Почти два года спустя после диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море выдан ордер на арест, сообщают СМИ. Генеральный

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Хакерская группа Radar/Диспозиссор: Эта международная киберпреступная организация, активная в...
Происшествия

Баварская полиция разыскивает международные хакерские банды

Группа хакеров Radar/Dispossessor якобы зашифровала данные компаний и учреждений, а затем требовала выкуп. Правоохранители Баварии теперь пресекли их деятельность.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Мужчины наступают на бездомных почти на 30 минут и снимают себя
Происшествия

Мужчины наступают на бездомных почти на 30 минут и снимают себя

Бездомный мужчина с трудом отреагировал послеTap here to expand half-hour инцидента и был госпитализирован - как выяснилось, его избили двое молодых людей в Ашаффенбурге. Полиция задержала их на месте происшествия.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно