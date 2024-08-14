- Пожертвованные конфеты оказываются опасными для жизни

В пакетах с гуманитарной помощью, распространенных новозеландской организацией Auckland City Mission, были найдены конфеты, содержащие потенциально смертельную дозу наркотика Кристального Мета. Как сообщает полиция, трое человек были госпитализированы после того, как попробовали эти конфеты. Среди них ребенок и подросток, а также сотрудник организации, оказывающей помощь.

По данным организации Auckland City Mission, наркотические конфеты были пожертвованы неизвестным лицом в опечатанной розничной упаковке и затем распространены в пакетах с гуманитарной помощью. "Важно, чтобы общественность знала об этих конфетах и об опасности, которую они представляют", - сказал главный следователь Гленн Балвин. Полиция сейчас пытается определить, сколько таких конфет находится в обращении и откуда они пришли.

Новозеландские следователи подозревают, что наркотики были завернуты в желтую обертку из пиннеапловой бумаги марки Rinda наркокурьерами или дилерами для маскировки, а наркотические конфеты случайно были пожертвованы организации Auckland City Mission.

Организация заявила: "Сказать, что мы потрясены, - это ничего не сказать. Мы полностью зависим от доброты общественности, чтобы помочь нуждающимся".

Минимальные последствия для здоровья

Директор миссии Хеллен Робинсон оценивает, что до 400 человек могут получить опасные конфеты в пакетах с гуманитарной помощью. На данный момент восемь пострадавших семей связались с организацией.

"Сразу же подтвердилось, что в конфетах содержатся потенциально смертельные дозы метамфетамина", - сказала Робинсон. Согласно Новозеландскому фонду наркотиков, в одной из проверенных конфет было найдено около трех граммов метамфетамина. "Типичная оральная доза составляет от 10 до 25 миллиграммов, так что в одной такой отравленной конфете содержалось до 300 доз", - сказала генеральный директор Сarah Helm. "Проглотить столько метамфетамина очень опасно и может привести к смерти".

Фонд наркотиков предупреждает, что метамфетамин может вызывать боли в груди, учащенное сердцебиение, судороги и потерю сознания.

Из-за странного вкуса большинство пострадавших сразу же выплюнули конфеты и поэтому не пострадали в значительной степени, как сообщает полиция.

Новозеландские власти сейчас расследуют источник этих опасных конфет, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Читайте также: