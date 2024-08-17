- Пожарным нужно вытащить подростков из упаковочного склада.

Неожиданная ситуация превратилась в спасательную операцию: пожарные из Дортмунда освободили подростка из почтового ящика

Непредвиденная ситуация привела к захватывающей спасательной операции пожарных в Дортмунде. Молодой человек застрял в почтовом ящике и нуждался в помощи, чтобы выбраться, используя мощное спасательное оборудование. По данным полиции, молодой человек был заперт своими друзьями в пятницу и не мог выбраться самостоятельно.

Дортмунд: Друзья заперли друга в почтовом ящике

На место происшествия были направлены две пожарные машины и скорая помощь, чтобы освободить молодого человека из одного из больших верхних ящиков. "К счастью, он остался невредим и у него была напиток, чтобы скоротать время", - сообщили пожарные после быстрой операции в пригороде Дортмунда. "Был ли подросток спрятан или намеренно заперт, остается загадкой".

После инцидента полиция уточнила, что молодой человек не заперся сам, а был причастен к этому его так называемые друзья. В итоге оказалось, что это была плохая шутка, а не преступление.

Спасательная операция, возглавляемая пожарными из Дортмунда, успешно освободила подростка из почтового ящика, в котором он был заперт своими друзьями. После операции подростка нашли невредимым, с напитком, чтобы скоротать время.

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