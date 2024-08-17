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ПанорамаНовостиОгонь

Пожарные в Лондоне сбрасывают снаряды в Сомерсет-хаус

Сейчас в Историческом суррейском доме в Лондоне происходит ликвидация пожара. Власти призывают людей держаться подальше от окрестностей этой культурной достопримечательности в центре города из-за плотного дыма.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Дворцовый комплекс Сомерсет в Лондоне ныне служит центром культурной активности.
Дворцовый комплекс Сомерсет в Лондоне ныне служит центром культурной активности.

- Пожарные в Лондоне сбрасывают снаряды в Сомерсет-хаус

Лондонская пожарная служба прибыла на пожар в известном здании Сомерсет-Хаус. Прибыло около 15 пожарных машин и примерно 100 пожарных, подтвердила служба. Они борются с огнем на части крыши. "Причина пожара пока не установлена".

Сомерсет-Хаус является одним из знаковых зданий Лондона, ныне служащим культурным центром. Расположенный в центре города на берегу Темзы, он включает в себя выставочные помещения и другие услуги.

Скай Ньюс показала видео из социальных сетей, на котором видно дым, поднимающийся от здания. BBC также сообщало о наблюдении столбов дыма с разных улиц.

Скорая помощь посоветовала людям держаться подальше от района, если позволяет дым. Местные предприятия были проинформированы о закрытии окон и дверей, согласно сообщению Лондонской службы скорой помощи на их платформе X.

Пожар в Сомерсет-Хаусе вызывает беспокойство, так как дым виден с разных улиц. Пожарные усердно работают над тушением огня, охватившего часть крыши знаменитого здания.

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