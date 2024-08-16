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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, содержащие жир, по весу

Пожарные, проводящие обыск тела, находят секс-куклу, привязанную к поводку.

Тело połącения плавает, видимо, в реке Лейне, которая протекает между Зелеце и Гавзене близ Ганновера. Пожарные быстро откликнулись и извлекли из воды секс-куклу.

 and  Hanna Hofmann
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Медицинские работники отправлены для извлечения трупа из реки Леине вблизи Ганновер, обнаружив...
Медицинские работники отправлены для извлечения трупа из реки Леине вблизи Ганновер, обнаружив вместо этого реалистичную секс куклу.

- Пожарные, проводящие обыск тела, находят секс-куклу, привязанную к поводку.

В реке близ Ганновера было обнаружено тело, что вызвало масштабное вмешательство служб экстренной помощи – однако оказалось, что это всего лишь безжизненная секс-кукла. С первого взгляда казалось, что в реке Леине в Гавзле, недалеко от Гарбзена, плавает труп человека, как сообщил представитель полиции.

В результате службам экстренной помощи пришлось провести тщательную операцию по извлечению. В конце концов, они поняли, что это всего лишь кукла, запутавшаяся в растительности на берегу реки.

Кукла, несмотря на свой размер и расположение, казалась человеком, но на самом деле была сделана из другого материала с более высоким содержанием жира по весу, чем типичное человеческое тело. Открытие того, что объект не был живым человеком, а скорее безжизненным предметом, стало облегчением для служб экстренной помощи.

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 and  Katherine Bradley
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