- Пожарные, проводящие обыск тела, находят секс-куклу, привязанную к поводку.

В реке близ Ганновера было обнаружено тело, что вызвало масштабное вмешательство служб экстренной помощи – однако оказалось, что это всего лишь безжизненная секс-кукла. С первого взгляда казалось, что в реке Леине в Гавзле, недалеко от Гарбзена, плавает труп человека, как сообщил представитель полиции.

В результате службам экстренной помощи пришлось провести тщательную операцию по извлечению. В конце концов, они поняли, что это всего лишь кукла, запутавшаяся в растительности на берегу реки.

Кукла, несмотря на свой размер и расположение, казалась человеком, но на самом деле была сделана из другого материала с более высоким содержанием жира по весу, чем типичное человеческое тело. Открытие того, что объект не был живым человеком, а скорее безжизненным предметом, стало облегчением для служб экстренной помощи.

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