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Пожарная служба сообщает "Чрезвычайная оперативная ситуация"

Район Карлсруэ особенно пострадал от штормов. Это особенно бросилось в глаза пожарным. Приняты экстренные меры.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Сообщается о нескольких развертываниях из-за шторма по данным пожарной службы и полиции.
Сообщается о нескольких развертываниях из-за шторма по данным пожарной службы и полиции.

- Пожарная служба сообщает "Чрезвычайная оперативная ситуация"

Для координации действий по борьбе со штормом по всему округу пожарная служба объявила "исключительную ситуацию развертывания". Главный пожарный начальник округа Юрген Бордт из администрации округа возглавляет командный пункт. "Кроме того, различные города и муниципалитеты собрали административный персонал, а пожарные станции непрерывно укомплектованы", - объявило управление пожарной охраны Карлсруэ. Полиция также сообщила, что администрация округа сформировала команду по кризисному управлению.

К полуночи пожарные обработали более 500 вызовов, сообщило управление пожарной охраны округа. Около 300 все еще открыты, но "эти не являются срочными". В целом, в ответе задействовано несколько сотен человек.

Текущие погодные условия существенно способствовали исключительной ситуации развертывания, объявленной пожарной службой. Несмотря на более чем 800 вызовов, неотложные инциденты управляются стабильным темпом.

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