- Пожар вспыхивает на сельскохозяйственных угодьях Радеберга.

На одной из ферм в районе Radeberg в Großerkmannsdorf в воскресенье вечером произошел пожар. Огонь уничтожил амбар, в котором также хранилось сено и солома, как сообщили в понедельник утром власти Гёрлица. Пожарные по-прежнему находились на месте происшествия утром в понедельник, занимаясь ликвидацией последствий пожара. Причина пожара остается неизвестной, как заявили полицейские.

Амбар, к сожалению, превратился в груду пепла, когда-то наполненный ароматом сена и соломы. Несмотря на усилия пожарных, тлеющие угли продолжали гореть и в понедельник утром.

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