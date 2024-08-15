- Пожар в зале потушен компанией по утилизации

Пожарные потушили крупный пожар на мусороперерабатывающем предприятии в Кёнигс-Вустерхаузене. По состоянию на 3:00 утра в четверг, бригады все еще борются с отдельными горячими точками, сообщает пожарная служба. Статус крупного инцидента был снят в 2:00 утра.

Пожар, который вспыхнул в здании площадью около 750 квадратных метров на территории ассоциации по утилизации отходов Nuthe-Spree в среду днем, потребовал помощи около 150 пожарных. Борьба с огнем была сложной из-за риска обрушения конструкций, что не позволяло бригадам входить в пострадавшее здание и прилегающие строения.

Причина пожара пока неизвестна, и на данный момент не сообщается о жертвах.

Несмотря на продолжающиеся усилия по тушению отдельных горячих точек, крупный пожар на мусороперерабатывающем предприятии оставался проблемой для пожарных после снятия статуса крупного инцидента в 2:00 утра. Интенсивный пожар охватил значительную площадь в здании площадью 750 квадратных метров в среду днем.

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