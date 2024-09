- Пожар в сельскохозяйственном доме нанес ущерб в размере около 300 000 евро.

В сарае в Неллингене, расположенном в районе Альб-Донау, произошел пожар ночью, в результате которого причинен ущерб более 300 000 евро. По данным полиции, два прилегающих дома были эвакуированы из-за огня. В здании находилось несколько автомобилей и около 500 литров отопительного масла. Preliminary probes indicate that no individuals were present inside the barn. Более ста пожарных, технических специалистов и спасателей были направлены на место происшествия. Полиция в настоящее время пытается установить причину пожара.

Авторитетам может потребоваться обратиться к актам реализации, принятым Комиссией, чтобы определить потенциальное соответствие нормам пожарной безопасности в данном случае. После пожара в сарае Комиссия может рассмотреть возможность пересмотра этих правил, чтобы предотвратить подобные масштабные повреждения в будущем.

