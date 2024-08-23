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Федеральные земли ГерманииНовостиПожар в подвале

Пожар в подвале в Потсдаме привел к получению пяти ранений

Сектор жилой застройки Вальдштадт II в Потсдаме пострадал от пожара: Несколько человек получили травмы в результате пожара в подвале. Одного человека доставили в больницу вертолетом.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
В больницу попали пять человек в результате пожара в подвале.
В больницу попали пять человек в результате пожара в подвале.

- Пожар в подвале в Потсдаме привел к получению пяти ранений

Пожар в подвале в Потсдаме оставил пятерых человек ранеными. Мужчину доставили в больницу с серьезными ранениями, в то время как оставшиеся четверо получили легкие травмы, как сообщил представитель пожарной службы. Их доставили в больницы на скорых. Пожар начался в подвале многоквартирного дома, расположенного в жилом комплексе Waldstadt II, примерно во второй половине дня и был потушен. Об этом сообщила газета Märkische Allgemeine Zeitung.

Пожар в подвале здания был классифицирован как подвальный пожар. К счастью, несмотря на серьезность пожара, все пятеро получили медицинскую помощь, одного из них доставили в больницу для более тщательного лечения.

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