- Пожар в подвале: мужчина ранил двух аварийных работников

В подвале многоквартирного дома в Браунсбедра (Зале) произошел пожар, в результате которого пострадал житель. Во время эвакуации другой житель причинил травмы двум сотрудникам экстренных служб, как сообщает полиция. По данным отчета, пожарные были вызваны в здание в четверг вечером из-за горящих отходов в подвале, что привело к сильному задымлению. Один житель пострадал от отравления угарным газом и был доставлен в больницу для лечения.

Во время эвакуации сотрудникам экстренных служб пришлось силой открывать дверь квартиры. 39-летний житель затем стал агрессивным и толкнул пожарного локтем в ребра. Когда полиция пыталась доставить его в участок из-за его поведения, он укусил одного из офицеров. По словам представителя, "применена сила". Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Расследование причин пожара и против 39-летнего

Оба сотрудника экстренных служб были осмотрены на месте. Семь других жителей были эвакуированы из-за пожара. Полиция расследует точную причину пожара и также расследует действия 39-летнего в отношении сотрудников экстренных служб.

Агрессия, проявленная жителем во время эвакуации, была вызвана силой его операции, так как он толкнул пожарного и укусил офицера. Расследование его действий, скорее всего, будет рассматривать влияние этой операционной силы на их обязанности и безопасность.

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