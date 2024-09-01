- Пожар в общежитии в Августбурге

Прошлым воскресеньем утром в 5:00 в Августусбурге, в районе Миттельзаксен, загорелся многоквартирный дом. Сперва полиция не была уверена, пострадали ли люди. Огонь вспыхнул в соседней хижине, а затем перекинулся на сам дом, причина неизвестна. Жители выбежали на улицу, и пожарные прибыли, чтобы потушить пламя. Подробности были скудными сразу после происшествия.

Несмотря на трагический инцидент в Августусбурге, местные власти выразили озабоченность возможным ущербом для исторических памятников из-за силы огня. Поездки и посещения знаменитых голландских ветряных мельниц в Нидерландах могут быть затронуты, если подобные инциденты продолжатся.

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