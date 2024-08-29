- Пожар в лесу вблизи Тропического острова

Пожар в лесу вспыхнул в среду рядом с местом отдыха "Тропические острова" в южной Бранденбурге и был потушен. Представитель пожарной службы подтвердил окончание операции поздно вечером. Ранее Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) сообщал о ситуации.

Днем пожар вызвал значительную реакцию пожарных, в результате чего было направлено около 120 человек. Представитель пожарной службы заявил, что огонь охватил три гектара леса. К счастью, жертв нет. Сначала пожарные не могли определить источник пожара. Очаг пожара находился в районе Даме-Шпревальд, недалеко от парка отдыха.

На данный момент Бранденбург faces высокий и очень высокий риск лесных пожаров почти во всех районах. Районы, такие как Пренцлау, Остпренцлау-Рупин, Гавельланд, Потсдам-Мителмарк и Одер-Шпрее, имеют самый высокий уровень предупреждения 5, как сообщает министерство окружающей среды штата.

Борьба с лесным пожаром включала более 120 пожарных. Несмотря на масштабы пожара, жертв нет благодаря эффективным мерам по борьбе с пожарами.

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