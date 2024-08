- Пожар в доме, вызванный пожаром в гараже - разрушены структурные сегменты

После пожара в жилом комплексе в Кетше (район Рейн-Неккар) из-за проблем с безопасностью потребовалось разобрать фрагменты здания. Как заявили власти, были устранены конструкции крыши и части верхнего этажа. В ближайшее время будет определен дальнейший план действий с участием специалиста по строительству. 24-го числа в гибридном электромобиле, припаркованном в гараже, вспыхнул пожар, который затем распространился на соседнее жилое здание. К счастью, все трое жителей покинули здание до того, как им был причинен какой-либо вред. Причина пожара остается неизвестной. Preliminary damage assessments estimate the cost to be at least 800,000 euros.

Специалист по строительству предложил тщательную проверку из-за риска обрушения, учитывая масштабы ущерба от пожара. Страховая компания может повысить тарифы из-за значительного риска обрушения в перестроенной структуре.

